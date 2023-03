Très bonnes nouvelles à l'Antwerp !

L'Antwerp récupère ses forces vives avant de démarrer la dernière ligne droite en championnat, avec l'objectif de terminer le plus proche possible de l'Union et de Genk.

Ce jeudi en conférence de presse, le coach de l'Antwerp, Mark van Bommel, a donné deux très bonnes nouvelles. La première concerne Toby Alderweireld, écarté depuis le 5 mars dernier suite à une blessure aux ischios. Le capitaine anversois est de retour à l'entraînement et est de nouveau disponible. Son retour coincide avec celui de Calvin Stengs. Le milieu de terrain néerlandais était lui aussi aussi absent depuis début mars, suite à une blessure musculaire. Les deux joueurs, très importants au système de van Bommel, devraient donc être alignés ce vendredi, à Zulte Waregem. En revanche, Vincent Janssen et Jurgen Ekkelenkamp sont incertains.





