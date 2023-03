Riemer ne veut pas dépendre de Charleroi-Malines : "Je crois que nous pouvons rattraper le Standard !"

Anderlecht est actuellement au sein du top 8, mais attend avec impatience la décision finale concernant Charleroi-Malines. Pour éviter d'être trop dépendant de cette situation, Brian Riemer veut que le RSCA regarde vers le haut, pas vers le bas.

Enfin, après des semaines d'occasions manquées, le Sporting d'Anderlecht a réussi à s'insérer dans le top 8 juste avant la trêve. Reste à tenir bon...et à croiser les doigts pour que Charleroi-Malines ne se rejoue finalement pas. Brian Riemer a son avis sur le dossier et il est clair : "Pour moi, ce serait la décision la plus folle qui soit de faire rejouer ce match", regrette-t-il en conférence de presse.

"Cette rencontre a été arrêtée pour de bonnes raisons. Mais rien ne sera facile pour nous cette saison, décidément (rires). C'est une décision politique, on ne peut rien y faire", continue Riemer. "Mais cette décision, si elle devait être prise, aurait dû l'être bien plus vite, pas maintenant que tout se joue". Le RSCA, cependant, peut toujours prendre un peu d'avance en attendant le verdict du TAS.

Le Standard en ligne de mire

Brian Riemer veut en tout cas regarder devant. "L'objectif d'Anderlecht doit être la 7e place désormais, pas la 8e", clame le Danois. "Je crois qu'il est tout à fait possible, dans les semaines à venir, de rejoindre le Standard. Une victoire et un mauvais résultat de leur part et nous revenons déjà à un point".

Les Rouches sont actuellement 4 points au-dessus des Mauves, mais les semaines à venir peuvent en effet tout changer avec un Standard capable du meilleur comme du pire. "Avant que les PO2 commencent, nous voulons être 7es au classement. Il faut aller gagner à Eupen. Je m'attends à dominer là-bas", continue Riemer.

"Ce ne sera pas facile, aucun match depuis que je suis ici ne l'a été. Seraing était un bon exemple, ils jouaient aussi leur maintien et gagner là-bas n'était pas évident", concède le coach anderlechtois. "Nous avons beaucoup de respect pour Eupen. Mais je pense sincèrement que nous pouvons y dominer. L'objectif sera d'y être à notre meilleur niveau".