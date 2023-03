Surprise au RSC Anderlecht : Frank Boeckx arrête !

Frank Boeckx, entraîneur des gardiens du Sporting d'Anderlecht, a décidé de mettre sa carrière en pause. Le match à Eupen sera son dernier sur le banc du staff.

Le RSC Anderlecht a annoncé ce vendredi que Frank Boeckx quitterait ses fonctions d'entraîneur des gardiens après le déplacement de dimanche à Eupen. Une décision prise "pour raisons privées" par l'ex-gardien de 36 ans.

"C’était une décision très difficile à prendre, car je me suis toujours engagé avec beaucoup d'enthousiasme et j'ai pleinement confiance dans la direction que prend le club. J'ai deux équipes qui me tiennent à cœur : le RSCA et ma famille. Ma famille a un peu plus besoin de moi aujourd'hui", explique Boeckx sur le site officiel du Sporting.

Frank Boeckx était actif au sein du staff du RSCA depuis 2019-2020, d'abord chez les Futures et, depuis l'intérim de Robin Veldman cette saison, chez les A. "Frank est une figure très appréciée du club, compte tenu de son passé de gardien de l'équipe A et du rôle qu'il a joué ces dernières années avec les RSCA Futures et le noyau A. Nous avons essayé de trouver une solution pour le conserver parmi nous, mais nous respectons son souhait et celui de sa famille", déclare Jesper Fredberg.