La Gantoise bien représentée, deux Anderlechtois et un Standarmen : découvrez notre équipe de la semaine

Quels joueurs sont-ils parvenus à tirer leur épingle du jeu lors de cette journée de Pro League ? Découvrez-le, dans notre sélection de la semaine !

Gardien

Au poste de gardien, on commence avec le Zèbre Hervé Koffi. Même s'il n'a pas su garder ses cages inviolées, le Burkinabé est parvenu à sortir plusieurs ballons très chauds. Et cela, au final, ça a massivement pesé dans la balance lors de cette superbe victoire face à Westerlo (2-3), mettant Charleroi dans une belle position dans la course au top 8.

© photonews

Défenseurs

Au poste de défenseur central, commençons par Toby Alderweireld, qui s'est offert un doublé vendredi lors de la victoire de l'Antwerp à Zulte-Waregem. Il est épaulé par Jordan Torunarigha, buteur lui aussi, avec La Gantoise sur le terrain de Seraing.

Sur le côté gauche, on retrouve Moussa N'Diaye. Le Sénégalais du RSC Anderlecht s'est montré impeccable face à Eupen. A droite, notre choix se porte sur Thibo Somers. Premier buteur face à Courtrai, le joueur du Cercle confirme sa très bonne saison.

© photonews

Milieux de terrain

Au centre du terrain, le Trudonnaire Mory Konaté a réalisé un match très solide face à l'Union. Si Saint-Trond aurait mérité mieux au vu de son impact énorme mis durant cette rencontre, le Guinéen aurait peut-être mérité de ne pas se faire exclure...

Il est accompagné de Majeed Ashimeru. Le Ghanéen du RSC Anderlecht a fait ce qu'il sait faire de mieux : des courses effrénées et des efforts répétés. Sa prestation face à Eupen a retenu notre attention.

A gauche, un joueur du Standard s'est spécialement promené dans la défense d'Ostende : Aron Donnum. Le Norvégien est, indubitablement, l'un des auteurs majeurs de la bonne saison des Rouches.

Attaquants

Noa Lang semble bien s'être réveillé dans cette seconde partie de saison. Le Néerlandais reste clairement l'un des meilleurs Brugeois sur ces dernières semaines, et s'il commence à joindre les buts à ses prestations, comme ce week-end face à Malines, il pourrait bien être celui qui qualifiera le Club pour les Play-offs 1.

Emmanuel Orban et Hugo Cuypers complètent notre 11. Les deux Gantois se sont fait plaisir, avec un doublé chacun face à une défense sérésienne en état de léthargie la plus totale. Le premier en est dorénavant à 9 buts en 7 matchs de championnat, tandis que le deuxième devient, avec 18 pions inscrits, le meilleur buteur du championnat.