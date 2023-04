Un ancien joueur de Genk et de Zulte Waregem devient le meilleur buteur de son club

En Belgique, son passage n'a pas été une grande réussite, mais aux Pays-Bas, oui. Hier, il a réussi à se faire couronner meilleur buteur de son club. Une étape unique dans sa carrière.

En inscrivant deux buts lors du match perdu à domicile contre Jong Ajax, Glynor Plet est devenu le meilleur buteur de l'histoire du Telstar. L'attaquant âgé de 36 ans doit toutefois partager ce titre honorifique avec l'ancien joueur du club, Sander Oostrom.

Plet a inscrit ses 86e et 87e buts sous le maillot du Telstar. Ce chiffre place l'attaquant aux côtés d'Oostrom, qui a joué pour le club néerlandais entre 1987 et 1995 et entre 2000 et 2002. Le contrat de Plet à Telstar arrive à échéance, mais la saison n'est pas encore terminée. "Il me reste encore quelques matches, alors je ferai de mon mieux pour cela", a déclaré Plet.

En Belgique, Glynor Plet a joué pour le Racing Genk et Zulte Waregem. Son passage en Belgique n'a pas été un véritable succès. Chez les Limbourgeois, il a marqué 15 buts en 41 matchs. Pour Zulte Waregem, il a trouvé le chemin des filets 7 fois en 24 matchs.