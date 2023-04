Une victoire avant la délivrance pour Eupen ? "Il ne nous manque vraiment pas grand-chose"

En conférence de presse, Edward Still a confié qu'il ne manquait "pas grand-chose" à Eupen pour assurer son maintien.

Match à 6 points en bas de classement entre Courtrai et Eupen. Trois matchs, c'est ce qu'il reste à ces équipes pour sauver leur peau en Jupiler Pro League. "Cela fait de longs mois qu'on sait que le défi est de taille, mais nous sommes prêts à aller au bout" a confié Edward Still en conférence de presse. "On connaît la difficulté de ce déplacement à Courtrai, devant un public chaud et sur une pelouse compliquée. Chacun devra être solidaire et faire son travail à 100% pour aller chercher ce qu'on veut."

Contre Anderlecht le week-end dernier, les Pandas ont eu les possibilités. Sans jamais les concrétiser. "Ce serait inquiétant si on n'avait pas eu d'occasions. C'est à nous de nous montrer plus incisifs devant le but. Courtrai est une bonne équipe, avec des qualités offensives évidentes."

Le week-end dernier, personne n'a gagné dans le bas de tableau. Une bonne semaine donc pour Eupen qui s'est rapproché encore un petit peu plus de son maintien. "Le groupe grandit, on sent qu'il n'est pas loin de réaliser sa mission. Le ne manque vraiment pas grand-chose, en termes de résultats, pour y arriver. Il y a beaucoup de positif, nous devons encore comprendre pourquoi on ne concrétise pas mieux. Mais nous sommes sur le bon chemin " a conclu Edward Still en conférence de presse avant ce match à 6 points dans le bas de tableau.