Monaco s'impose contre Lorient et rejoint Marseille à la troisième place

Les Monégasques se sont tranquillement joués de Merlus et reviennent à égalité de Marseille, sur la troisième place du podium.

Après le faux-pas de Marseille à Lorient la semaine dernière (0-0), Monaco avait la belle occasion de rejoindre provisoirement les phocéens sur la troisième match du podium en s'imposant ce dimanche contre... Lorient. Pas D'Eliot Matazo dans le onze de base, mais le jeune milieu de terrain belge montera tout de même au jeu à un quart d'heure du terme (76e).

Sur son Rocher, Monaco fait le travail et ouvre le score rapidement via l'ancien Brugeois, Krépin Diatta (1-0, 14e). Quelques minutes plus tard, les Monégasques font le break grâce à Golovin (2-0, 28e). En début de seconde période, c'est Volland qui assoit la victoire des joueurs de Philippe Clément (3-0, 55e).

En fin de match, Lorient a tout de même réduit la marque et sauvé l'honneur via Koné, depuis le point de penalty (3-1, 86e). Monaco revient donc sur le podium de Ligue 1, à égalité avec Marseille.