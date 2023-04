Un joueur de La Gantoise dans le viseur du Barça

Pour préparer l'après-Robert Lewandowski, le club catalan recherche un jeune buteur à fort potentiel capable devenir le futur fer de lance de l'attaque blaugrana.

Le FC Barcelone a fait de Vitor Roque (Atlético Paranaense) sa priorité en attaque, mais les négociations entre les deux clubs sont au point mort et le prix du Brésilien ne cesse de grimper en flèche. Face à cette situation, le directeur du football, Mateu Alemany, a demandé de suivre d'autres joueurs et les recruteurs du club blaugrana ont suivi de très près deux joueurs. Il s'agit de l'ancienne cible brugeoise Rasmus Hojlund (Atalanta) et de Gift Orban (La Gantoise), selon le quotidien espagnol Sport.

Recruté l'hiver dernier contre un chèque de 3,3 millions d'euros, Gift Orban impressionne avec des chiffres stratosphériques : 14 buts en 14 rencontres toutes compétitions confondues. Les scouts du Barça auraient été éblouis par le jeune Nigérian âgé de 20 ans.