🎥 Le carton jaune complètement ubuesque de Dion Cools (ex-Club de Bruges)

Le d√©fenseur √Ęg√© de 26 ans a quitt√© l'Europe cet hiver pour d√©poser des valises en Tha√Įlande du c√īt√© de Buriram United.

Dion Cools a reçu un carton jaune complètement ubuesque puisqu'il a été sanctionné par l'arbitre pour avoir joué avec une bouteille d'eau à la main mercredi lors de la victoire des siens (2-0) contre le Port FC en demi-finale de la Coupe. Le moment s'est produit après 22 minutes de jeu lorsque Cools pensait s'en sortir incognito après avoir jeté la bouteille en dehors du terrain, mais l'arbitre thaïlandais l'avait à l'oeil et lui a distribué un bristol jaune.

Cools a percé à l'OHL avant de rejoindre le Club de Bruges en 2015. Il quitte ensuite les Blauw en Zwart pour le Danemark et Midtjylland en 2020. Il est ensuite prêté à Zulte Waregem la saison dernière avant de signer à Jablonec (République tchèque) l'été dernier. Né en Malaisie, Cools défend les couleurs de l'équipe nationale malaisienne (15 sélections et 1 but).