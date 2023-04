"Lior Refaelov répondra la saison prochaine sur le terrain"

Lior Refaelov n'est plus un joueur du Sporting d'Anderlecht : plus tôt ce jeudi, le RSCA a officialisé que le contrat de l'Israélien ne serait pas prolongé. L'agent de Refaelov, Dudu Dahan, a réagi.

Via la page Instagram de son agence Scoutpush, Dudu Dahan, l'agent de Lior Refaelov, a réagi à la fin de parcours de son poulain à Anderlecht. "Chers amis, journalistes et followers, nous comprenons votre curiosité et vous remercions tous pour votre générosité, votre intérêt et votre patience", écrit-il.

"Lior a beaucoup à dire et raconter sur ce qui s'est passé. Mais comme d'habitude, et avec sa classe, il le fera sur le terrain la saison prochaine", affirme Dahan. "Ce sera la meilleure et la plus claire des réponses. Il est plus affamé et passionné que jamais. Ce sera un été fascinant".

Pas de retraite en vue, donc, pour le Soulier d'Or 2020 qui a fêté ses 37 ans cette semaine...