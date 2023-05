Le rêve de Victor Boniface dévoilé

Victor Boniface est sur la liste de plusieurs clubs européens. L'attaquant de l'Union SG impressionne aussi bien sur les terrains belges qu'en Europe.

Au sujet d'un éventuel intérêt, le Nigérian ne veut pas en dire plus. "J'ai un agent pour cela. La chose la plus importante pour moi est que ma famille est fière de moi. Je suis également fier de moi et du chemin que j'ai parcouru.

Boniface est également ambitieux. "Mais je rêve de jouer pour l'équipe nationale (rires). Je suis conscient qu'il y a beaucoup d'excellents attaquants nigérians. Paul Onuachu, Victor Osimhen, Keleci Iheanacho...", cite Het Nieuwsblad.

Pour cela, Victor Boniface devra continuer de bien prester avec son club. Que ce soit à l'Union ou bien ailleurs dans quelques semaines.