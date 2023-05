Anderlecht et le Standard se disputent la même pépite offensive

Selon le très celèbre (et généralement fiable) Fabrizio Romano, le RSCA et le Standard seraient intéressés par Romaine Mundle. Il s'agit d'un jeune ailier droit anglais évoluant à Tottenham Hotspur.

Des discussions auraient déjà eu lieu avec le joueur. Ces dernières lui garantissant de jouer en équipe première. D'autres clubs européens seraient également intéressés par Mundle.

Avec les U21 des Spurs, Mundle compte 32 matchs, 8 buts et 5 assists cette saison. Il a marqué 7 buts et donné 4 assists en championnat. Il a également été intégré plusieurs fois dans la sélection de l'équipe A pour les matchs de Premier League et de FA Cup, sans néanmoins pouvoir faire ses débuts.

Understand Anderlecht and Standard Liege are amongst number of European clubs racing to sign Romaine Mundle on free transfer from Tottenham. ⚪️✨ #THFC



