Le roi des assists snobe un joueur de l'Antwerp

Mike Trésor peut battre le record de passes décisives de Branko Strupar contre le Royal Antwerp FC. Son adversaire direct sera Ritchie De Laet, mais le joueur de KRC Genk n'y pense pas.

Trésor compte déjà 22 passes décisives à son actif, mais l'ailier ne cherche pas à battre le record. "C'est très bien. Mais la seule chose qui compte vraiment, c'est que je suis important pour l'équipe. Ce week-end, je serai donc tout aussi heureux de marquer un but que de faire une passe décisive", indique le joueur dans Het Nieuwsblad.

Plus tôt dans la saison, le KRC Genk s'est imposé 1-3 au Bosuil avec... trois passes décisives de Trésor. "Bien sûr, je préfère jouer dans notre stade. La semaine dernière, contre le Club, l'ambiance était excellente et on sent que ces play-offs nous placent vraiment dans une phase décisive. Ce sera certainement la même chose à l'Antwerp, ce qui devrait nous stimuler davantage.

Trésor voit également un Anvers en forme. "Je préfère jouer dans un stade plein en déplacement que devant un millier de spectateurs. En tant qu'équipe, nous pouvons certainement faire face à cette situation, car nous essayons toujours d'apporter notre football partout. Ce ne sera pas facile, car l'Antwerp ne laisse que peu d'espace dans son organisation stricte.

Le roi de la passe décisive ne considère pas son adversaire direct, De Laet, de manière excessive. "Est-ce que je m'attends à un match compliqué contre Ritchie De Laet ? Non, je ne vois pas les choses de cette manière. Je ne me focalise jamais sur mon adversaire direct."