Voici notre équipe type de la quatrième journée des Playoffs

Plusieurs joueurs se sont mis en évidence le week-end dernier lors de la quatrième journées des Playoffs 1 et 2.

Gardien

Dans les buts, nous avons opté pour Majecki. Le portier du Cercle de Bruges a réalisé quelques arrêts décisifs et a permis aux siens de prendre un bon point à La Gantoise.

Défenseurs

En défense, nous ne pouvions pas passer à côté de Sylla qui revient en force du côté du Club de Bruges, tout comme De Cuyper qui enchaîne les bonnes prestations à Westerlo. Somers a également été très bon avec le Cercle à Gand.

Milieux

Dans l'entrejeu, il ne faut pas oublier Nielsen, qui a réussi à planter deux buts très importants contre l'Antwerp. Chadli a été le métronome à Westerlo tandis que Trésor s'est montré à nouveau décisif, mais n'a pas hésité à effectuer son travail défensif.

Attaquants

En attaque, nous avons choisi Lang, et Nene Dorgeles sur les flancs. En pointe, il y a Orban et Boniface qui ont marqué un but important.