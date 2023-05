Anderlecht et le Club de Bruges se disputent le même joueur, passé par Liverpool

D'ailleurs, Anderlecht et le Club de Bruges pourraient rentrer en concurrence pour un milieu de terrain offensif bosnien : Dal Varešanović.

Varešanović, 22 ans, avait tapé dans l'oeil de Liverpool, qui l'avait recruté très jeune en 2017. Il n'a jamais percé au club anglais et a pris sa chance dans le championnat de Bosnie.

Il évolue actuellement au FK Sarajevo. Cette saison, il a disputé 31 matchs toutes compétitions, pour un beau total de 8 buts et 4 assists.

Selon la presse locale, Anderlecht et le Club de Bruges seraient intéressés par son profil. Il est évalué à 450 000 euros selon Transfermarkt. Il lui reste deux années de contrat à Sarajevo.

