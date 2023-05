Firmino prêt à rejoindre un grand d'Europe ?

Roberto Firmino verra son aventure avec les Reds s’arrêter à l’issue de la saison. Après 8 saisons passées dans le club anglais, l’avant-centre âgé de 31 ans, s’apprête à relever d’autres défis dans sa carrière. Annoncé il y a quelques jours sur la shortlist du Barça, l’ancien d’Hoffenheim a visiblement une grosse côte en Espagne puisque l’autre géant de LaLiga, le Real Madrid, s’intéresse aussi à lui.

Selon Fabrizio Romano, Roberto Firmino est l’un des noms envisagés par le Real Madrid pour renforcer son attaque la saison prochaine. S’il n’y a encore aucune négociation entre les différentes parties, la journaliste bien informé, explique le nom du brésilien est de plus en plus évoqué en interne. Il fait maintenant partie des 4-5 profils d’attaquants qu’étudient les Merengue. Affaire à suivre.

Excl: Roberto Firmino, one of the names considered by Real Madrid — there are no negotiations as of now, just internal discussions about Bobby. 🚨⚪️🇧🇷 #RealMadrid



He’s one of 4/5 options as new striker; different kind of players in the list.



Firmino, free agent from #LFC. pic.twitter.com/Nt0b5wbuAP