Patrik Hrosovsky : "Je n'ai jamais vécu cela"

Ce dimanche soir, le KRC Genk a pris la mesure du Club de Bruges (3-1) lors de la cinquième journée des Playoffs 1.

Patrik Hrosovsky a renversé la vapeur pour Genk en inscrivant le but qui a permis aux siens de reprendre les commandes de la rencontre (2-1). "C'était un but important parce que nous n'avons pas fait le meilleur match possible. Nous avons déjà mieux joué et nous n'avons pas gagné. Aujourd'hui, il était important de prendre les points", a expliqué le médian au micro de Sporza.



Bruges a égalisé sur une phase arrêtée. "Cela nous a fait un peu mal. Ils ont beaucoup de grands joueurs et ont obtenu beaucoup de corners. Il était particulièrement important pour nous de réagir après cela, et c'est ce que nous avons fait", a déclaré le Slovaque.



Ainsi, lors de la dernière journée, trois équipes se disputent le titre. "Je n'ai jamais vécu cela non plus", a déclaré Hrosovsky en riant. "Ce sera amusant pour les supporters, mais aussi pour nous en tant que joueurs. C'est le genre de match que l'on veut jouer. J'ai hâte d'y être".