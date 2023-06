Nicolas Lombaerts à propos de son départ de La Gantoise : "Cela n'a rien à voir avec cela"

Nicolas Lombaerts était en fin de contrat à Gand et en mars dernier, l'assistant de Hein Vanhaezebrouck a décidé de ne pas le prolonger.

Nicolas Lombaerts ne sera plus sur le banc gantois la saison prochaine. Il a lui-même choisi de ne pas prolonger son contrat avec les Buffalos. L'année dernière, il avait déclaré qu'il démissionnerait s'il se rendait compte qu'il ne serait pas un bon entraîneur.

"Cela n'a rien à voir", explique Lombaerts à Het Nieuwsblad. "Les gens peuvent penser que j'en ai assez, mais ces deux années n'ont pas été décevantes. Je ne dis pas que je ne serai plus jamais entraîneur. Je n'en sais rien. Mais certainement pas l'année prochaine."

La raison se trouve principalement dans la sphère privée. "Je n'ai jamais de week-end de libre. Les grandes vacances sont la période la plus chargée de l'année pour les joueurs et les entraîneurs. Quant à mes enfants, ils me demandent déjà régulièrement si papa est à la maison."

Les projets de Lombaerts restent pour l'instant assez vagues. "Je ne peux pas le dire. L'entrepreneuriat, par exemple. Mais peut-être que je me lasserai de cela dans quelques mois. J'ai eu une belle opportunité ici, j'aime faire ça. C'est la peur de me plaindre d'y renoncer qui m'a empêché de me marier plus tôt."