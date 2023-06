Les supporters d'Anderlecht ont choisi leur joueur de la saison, Lucas Stassin également mis à l'honneur

On dit souvent que lorsqu'un gardien est élu homme du match ou joueur de la saison, ce n'est pas vraiment une bonne chose. Voilà peut-être le résumé de la saison d'Anderlecht, avec Bart Verbruggen élu meilleur joueur par les supporters et le duo Debast-Vertonghen pour compléter le podium.

Ce n'est pas vraiment une surprise. Les supporters d'Anderlecht ont voté pour leur joueur de la saison et avec 36% des voix, c'est Bart Verbruggen qui remporte les lauriers. Intronisé entre les perches du Sporting en cours de saison à la place d'Hendrik Van Crombrugge, le jeune portier a réalisé de nombreuses performances de haut vol, notamment sur la scène européenne.

On dit souvent que lorsque les gardiens et les défenseurs sont mis à l'honneur dans une équipe, ça n'est pas une bonne chose. Symbole de la saison ratée d'Anderlecht, l'une des pires de l'histoire du club, ce sont les deux défenseurs centraux qui complètent le podium : Zeno Debast (29%) et Jan Vertonghen (17%).

Chez les jeunes, c'est le troisième du classement des buteurs de la Challenger Pro League qui a été mis à l'honneur : Lucas Stassin, auteur de 15 buts en 29 matchs et de cinq apparitions avec l'équipe première. L'attaquant de 18 ans devance Théo Leoni et Noah Sadiki.

Chez les dames, Sarah Wijnants (21%) est élue joueuse de la saison, devant Marie Minnaert (19%) et Laura De Neve (13%).