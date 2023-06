Récompense européenne de premier plan pour un joueur de l'Union

Cela ne devrait pas le consoler, mais l'attaquant nigérian figure dans l'équipe de la saison en Europa League.

Nouvelle déception mais nouvelle très belle saison pour l'Union, qui termine 3e du championnat après avoir rejoint les quarts de finale de l'Europa League. Sur la scène continentale, les joueurs de Karel Geraerts ont fait très forte impression, se jouant notamment de l'Union Berlin et de Braga.

Si rien ne consolera la perte du titre de ce dimanche, un Unioniste se voit à nouveau mis à l'honneur et est récompensé pour son excellente campagne d'Europa League : Victor Boniface. "Mister Europe", comme il est appelé au Parc Duden, a inscrit six buts et délivré deux passes décisives en dix matchs.

L'attaquant nigérian, qui a disputé hier son dernier match pour l'Union, figure parmi l'équipe de la saison de cette compétition européenne.