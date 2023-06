📷 Eupen a repris l'entraînement avec son nouveau coach

Eupen a déjà repris le chemin des entrainements en vue de la prochaine saison. L'entrainement était ouvert au public ce jeudi matin. L'occasion pour les supporters de se faire une idée du nouvel entraineur, Florian Kohfeldt.

Un beau ciel bleu et du public pour la reprise des entraînements d'Eupen. Au programme : exercices de passes et différentes formes de match. Florian Kohfeldt pouvait compter sur la présence de 21 joueurs dont trois gardiens. Un noyau amaigri après plusieurs départs de joueurs en fin de contrat (Prevljak, Peeters et Wakaso) et prêtés (Diakité, Bessilé et Gassama), mais aussi par des blessures. En effet, Jérôme Déom, David Alvarez, Jan Gorenc et Luca Chavet s'entraînaient individuellement en salle tandis que Garisson Innocent, Manaf Nurudeen et Reagan Charles-Cook étaient absents car ils étaient repris en sélection nationale.

© photonews

Les 21 joueurs présents : Lennard Moser, Julien Renner, Tom Roufosse, Yentl Van Genechten, Jason Davidson, Brandon Baiye, Isaac Nuhu, Ignace N'Dri, Gary Magnée, Nathan Bitumazala, Amadou Keita, Jan Kral, Isaac Christie-Davies, Aleksandr Filin, Rune Paeshuyse, Teddy Alloh, Karol Youdje, Boris Lambert, Ylan Adjevi, Raphaël Di Matteo et Corneille Ngangala