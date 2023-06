Un joueur qatari accusé de racisme ? Rencontre arrêtée !

Michael Boxall a été ciblé par un joueur qatari lors de la première mi-temps. Aucune sanction officielle n'ayant été prise, l'équipe néo-zélandaise a décidé de ne pas poursuivre le match en seconde mi-temps, alors qu'elle menait 1-0 après 45 minutes de jeu, comme l'a indiqué la Fédération néo-zélandaise de football dans un communiqué.

Michael Boxall was racially abused during the first half of the game by a Qatari player.



No official action was taken so the team have agreed not to come out for the second half of the match.