Un grand club européen juge Noa Lang trop cher malgré une nette diminution du prix et se retire des discussions

Noa Lang espère par-dessus tout quitter la Belgique cet été mais va devoir encore attendre quelques semaines. Le PSV Eindhoven ne veut pas débourser les 12M€ demandés par Bruges et se retire des discussions.

Si son prix avait été fixé à 25M€ il y a un an, Noa Lang n'en vaut aujourd'hui plus que la moitié, selon le montant demandé par les Blauw & Zwart pour libérer l'international néerlandais. L'ailier brugeois ne veut plus faire long feu dans notre championnat mais va devoir, a minima, commencer sa préparation sous les ordres de Ronny Deila.

Il y a quelques semaines, le PSV Eindhoven était venu aux nouvelles pour le joueur de 24 ans, sous contrat jusqu'en 2025 en Venise du Nord. Cependant, Voetbal International et d'autres confrères aux Pays-Bas annoncent ce mardi que les Rood-witten se sont retirés de la table des négociations.

En effet, le Club de Bruges demande 12M€ pour se séparer de Noa Lang, une somme que le PSV ne veut pas débourser avant d'avoir vendu plusieurs joueurs. Un départ du Néerlandais vers Eindhoven n'est donc pas encore complètement impossible, mais il devra encore ronger son frein quelques semaines... sauf si une autre écurie européenne ne s'immisce plus sérieusement dans les débats.