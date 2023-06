Après Nice, une deuxième porte se refermerait pour Karel Geraerts

Après son départ de l'Union Saint-Gilloise, Karel Geraerts est à la recherche d'un nouveau challenge dans sa carrière d'entraîneur.

Trois équipes françaises semblaient s'aligner pour l'ancien tacticien de l'USG, qui a mené ses troupes cette saison au bord du titre de Pro League, en demi-finale de la Coupe et en quarts de finale d'Europa League : Nice, Strasbourg et Lorient.

La piste niçoise s'est grandement refroidie. Geraerts a rencontré les dirigeants cette semaine et l'entrevue n'a pas été concluante. Ils devraient nommer Francesco Farioli.

Ce mercredi soir, c'est L'Equipe qui jette un froid sur la destination strasbourgeoise. Selon le journal, le RCSA cibleraient deux autres coachs : Philippe Montanier (ex-Standard) et Patrick Vieira. Geraerts, pourtant considéré comme priorité il y a quelques jours, ne serait désormais plus dans la course.