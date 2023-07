Officiel : un ex-Rouche chez les Blues

L'ailier, dont le père Almami était international bissau-guinéen, a rejoint Benfica en provenance du Standard de Liège en 2020 et a joué un rôle important dans le triomphe du club en UEFA Youth League 2022. Le jeune homme de 18 ans a délivré deux passes décisives lors de la finale, qui a vu Salzbourg s'incliner 6-0.

Moreira a joué régulièrement avec le Benfica B la saison dernière et a déjà fait ses débuts en seniors. Il a fait ses débuts en seniors contre Pacos de Ferreira en mai 2022.

L'ailier représente actuellement son pays au Championnat d'Europe des moins de 21 ans et a joué contre les Pays-Bas et la Belgique.

Diego Moreira has completed a move to Chelsea from Benfica. ✍️