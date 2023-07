🎥 Les émouvants adieux de Clinton Mata au Club de Bruges

C'est officiel depuis hier soir : Clinton Mata quitte le Club de Bruges. Le latéral droit angolais a rejoint le club français de l'Olympique Lyonnais.

Dans une vidéo postée par le Club de Bruges sur ses canaux officiels, Clinton Mata fait ses adieux aux Blauw en Zwart, lui qui aura passé 5 saisons à Bruges.

"Mes frères et soeurs. Maintenant, cela est pour du vrai. Je fais cette vidéo pour tous les supporters en Belgique. Je suis arrivé comme un enfant, avec de grands rêves. Et maintenant, je pars comme un homme. Avec de superbes souvenirs. Jouer en Ligue des Champions est quelque chose dont j'avais toujours rêvé. Et vous m'avez aidé à rendre cela possible."

"Je n'oublierai jamais ces célébrations avec mes fans. Vous aurez toujours une place dans mon coeur", déclare Mata.