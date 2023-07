Un rêve de gosse : quand Amadou Onana rencontre celui qui lui a "fait aimer le football"

Les deux joueurs n'évoluent pas forcément dans le même registre. Pourtant, Amadou Onana a longtemps été bercé par les dribbles de Ronaldinho et a même pu le rencontrer.

Il y a deux ans, au moment de son arrivée à Lille, Amadou Onana citait ses principales sources d'inspiration à l'Equipe : "je me réfère à des joueurs comme Frenkie De Jong, Paul Pogba ou Tanguy Ndombélé qui occupent le même poste que moi et dont je m'inspire au quotidien". Mais au moment de dévoiler son idole absolue, le Diable Rouge n'avait pas hésité : "Ronaldinho est le joueur qui me faisait rêver, même si on ne joue pas au même poste".

Hier, le joueur d'Everton a même ajouté qu'il s'agissait du joueur qui lui avait fait aimer le football. Et surtout, il a eu l'occasion de le rencontrer, ne manquant pas de le partager dans une story Instagram.