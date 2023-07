Un membre du staff d'Anderlecht file aux Francs-Borains

Les Francs-Borains ont annoncé l'arrivée de Tom Colpaert, qui débarque du Sporting d'Anderlecht. Colpaert était team-manager au RSCA Futures, et va désormais devenir l'adjoint de Mercier en Challenger Pro League.

Le Royal Francs-Borains continue à injecter de l'expérience dans son staff et son équipe en vue de la Challenger Pro League. Et cette fois, c'est en provenance du RSC Anderlecht : Tom Colpaert (53 ans) quitte les Futures pour le Stade Robert Urbain.

Colpaert, team-manager au RSCA depuis 5 ans et plus précisément du RSCA Futures depuis la saison passée, va intégrer le staff d'Arnauld Mercier dont il devient l'adjoint (T2). Le banc du RFB est désormais complet avec Mercier (T1), Colpaert (T2), Jongbloed (gardiens), Zaremba (préparateur physique) et Evrard (analyste vidéo).

"Les Francs-Borains tiennent à remercier le RSC Anderlecht pour sa bonne collaboration dans la finalisation de ce dossier", précise le club hennuyer dans son communiqué d'officialisation.