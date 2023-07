Le bourreau de l'Union Saint-Gilloise sauve Ronny Deila d'un nouveau faux pas avec Bruges

Si tout n'est pas encore parfait à Bruges, Ronny Deila peut compter sur la profondeur de son noyau. Le match amical contre Go Ahaed Egales a encore prouvé que l'ancien T1 du Standard a le choix des armes.

Il était la surprise de la toute fin de saison passée, le facteur X venu de l'équipe U23 en D1B. Ces prochains mois, Shion Homma entend bien se faire une place dans le noyau A. Cela commence par se montrer lors des matchs de préparation.

Message reçu cinq sur cinq par le Japonais de 22 ans : après avoir inscrit le but égalisateur face à l'Union Saint-Gilloise lors de la dernière journée des Playoffs, l'ailier gauche a récidivé en inscrivant le 2-1 dans les derniers instants à l'occasions de la rencontre entre le Club de Bruges et les Néerlandais de Go Ahead Eagles.

Après la défaite 2-0 contre Feyenoord, cette fin de match fait du bien aux Blauw en Zwart. Car malgré le résultat final, le jeu a été brouillon. Notamment en première mi-temps, où l'équipe de titulaires est rentrée aux vestiaires en étant menée 0-1, avant que les remplaçants ne montrent un meilleur visage en deuxième mi-temps. Avant Homma, c'est Raphael Onyedika qui a remis Bruges sur les rails pour conclure le stage par une note positive.