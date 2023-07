0-7 pour l'Union dans le derby de Bruxelles : les supporters du RSCA perdent patience !

Ce n'est que le premier match de la saison, et il y a déjà des scènes de mécontentement en tribunes à Anderlecht. Les supporters Mauves seront moins patients que la saison passée.

Hors-contexte, les images sont tout de même saisissantes. Nous sommes le premier match de la saison, et Anderlecht se déplaçait chez un adversaire qui a terminé 9 places au-dessus de lui la saison passée... mais les supporters du RSC Anderlecht sont déjà hors d'eux.

La tension était présente en avant-match, avec la "visite" de certains ultras du RSCA au Clubhouse unioniste. Elle était présente pendant le match, avec des provocations de part et d'autre mais surtout en provenance des supporters en Mauve et Blanc.

Et elle était bien présente après le match, et la septième défaite anderlechtoise en autant de derbys de Bruxelles. "Je savais que c'était un match spécial, j'en ai déjà vécu avec Nantes. Et je sais que quand tu as perdu 6 fois d'affilée contre le rival, ça fait mal", concédait Maxime Dupé, qui vivait sa première en D1A.

"Mais j'étais quand même surpris de voir les supporters aussi furieux après la rencontre. On va devoir essayer de se rattraper dès la semaine prochaine". Il a fallu que certains se rendent au devant des ultras, hors d'eux, pour calmer le jeu. Scène frappante : c'est... Théo Leoni qui fut l'un des rares à prendre ses responsabilités, preuve criante du manque de leadership au RSCA.

Brian Riemer a été hué, voire insulté. "Je ne m'en fais pas, car c'est ce qu'on attend de nos fans : ils doivent être exigeants envers Anderlecht. Si vous n'êtes pas prêt à de telles exigences, allez jouer ailleurs qu'ici, allez dans un plus petit club", lance le coach danois après le match.

Une chose est sûre : après une demi-saison de patience véritablement bouddhiste, bien aidée il est vrai par un parcours inespéré en Europe. Cette saison, pas d'Europe pour se raccrocher aux branches, et un Riemer qui n'aura pas une cote de popularité infinie. Mais du côté du RSCA, on sait aussi que le calendrier a réservé un début de saison très compliqué et qu'il faudra prendre patience, mordre sur sa chique. Reste à le faire comprendre aux fans.