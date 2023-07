Défaite pour les Francs-Borains en préparation

La préparation continue pour les Francs-Borains d'Arnauld Mercier. Cette fois, c'est une défaite au programme.

Le RFB affrontait le club grec de Kifisia, ce lundi, en match de préparation. La reprise se rapproche, puisque les Francs-Borains débuteront leur championnat dimanche prochain par un déplacement compliqué d'emblée à Zulte Waregem.

Et les joueurs d'Arnauld Mercier n'ont pas fini leur préparation sur la meilleure des notes, puisqu'ils se sont inclinés 2 buts à 0 face au modeste 5e du dernier championnat grec de D2.

Les buts sont tombés aux 64e et 75e minutes de jeu. Le nouveau gardien de but du RFB, Ouparine Djoco, n'était pas encore prêt pour cette rencontre et l'a observée des tribunes.