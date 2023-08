Riemer donne des détails sur l'avenir incertain de Mario Stroeykens

Mario Stroeykens n'a plus qu'un an de contrat à Anderlecht. Sans prolongation, un départ semble inévitable.

Récemment, nous apprenions que l'avenir de Mario Stroeykens au RSC Anderlecht était de plus en plus incertain. Pas souvent titulaire, et encore moins souvent convaincant, le jeune joueur de Neerpede, présenté comme un futur grand talent, paraissait dans l'impasse à un an de son contrat.

Stroeykens se posait des questions quant à son avenir, hésitant à prolonger son contrat ou à partir en recherche de temps de jeu et d'opportunités de développement. Brian Riemer, en conférence de presse, a évoqué son cas.

"Jesper Fredberg travaille sur ce dossier. Nous voulons que Mario Stroeykens reste", affirme le coach anderlechtois. "Il peut jouer à plusieurs positions, il a énormément de qualités. Mais c'est vrai que son contrat arrive bientôt à terme. C'est en cours de négociations avec l'entourage de Mario et nous espérons qu'il décidera de rester avec nous". Côté Anderlecht, les choses sont donc claires.