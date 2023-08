Gros coup tenté par l'Antwerp !

Le Great Old, comme il l'a montré lors de ces dernières fenêtres de transferts, a le pouvoir d'attirer des noms ronflants. Notamment, des joueurs néerlandais de très haut niveau, conseillés par Marc Overmars et intéressés par évoluer sous van Bommel.

Selon les informations de Sacha Tavolieri, l'Antwerp aurait pris contact avec Steven Berghuis (31 ans). Les Anversois auraient fait de l'international néerlandais (45 sélections, 2 buts) une solution probable suite au transfert de Stengs vers le Feyenoord.

🔴⚪️ In search of a ‘key player’, Royal #Antwerp FC have made contact with Steven Berghuis (31 yo) in their search to replace the aborted arrival of Calvin Stengs.

🇳🇱🗣️ Discussions on personal terms have already taken place with the Dutch offensive midfielder from #Ajax… pic.twitter.com/cZ9X7d87A1