Les discussions vont continuer pour Zeno Debast cette semaine

Zeno Debast sera-t-il toujours un joueur du RSC Anderlecht à la fin du mercato ? Brian Riemer est optimiste... mais se leurre peut-être, à en croire la presse néerlandaise.

Zeno Debast est scruté de très près par le PSV Eindhoven, de l'aveu même du directeur sportif du club, Earnest Stewart, il y a quelques jours. Du côté du RSC Anderlecht, on ne s'en fait pas - du moins officiellement. Brian Riemer a assuré ce dimanche, après la victoire contre l'Antwerp, que selon lui, Debast serait toujours anderlechtois à la fin du mercato.

Mais le PSV ne lâche apparemment rien. Selon le Eindhovens Dagblad, la situation concernant Zeno Debast "devrait encore évoluer cette semaine", avec des discussions qui pourraient continuer et une offre entre 10 et 15 millions d'euros soumise au RSC Anderlecht.

De situatie rond PSV-target Zeno Debast moet zich deze week verder ontwikkelen, zo hoopt het kamp van de speler volgens bronnen. Gerekend wordt op een bod van PSV tussen 10 en 15 miljoen euro. Eerder zijn lagere biedingen van Villarreal en Eintracht door Anderlecht afgewezen. — Rik Elfrink (@RikElfrink) August 7, 2023

Le quotidien néerlandais avait déjà affirmé que des discussions avaient eu lieu entre l'entourage du joueur et le PSV, et que Debast était charmé à l'idée de rejoindre l'Eredivisie. Des offres émises par Villarreal et l'Eintracht Francfort auraient été rejetées Anderlecht.