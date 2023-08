"J'attendais ça depuis longtemps" : la délivrance pour Moussa N'Diaye

Moussa N'Diaye a été l'unique buteur de la rencontre entre Saint-Trond et Anderlecht. Le tout premier but de sa carrière professionnelle.

Un instant de déconcentration de Saint-Trond finement exploité par Anders Dreyer pour centrer : Moussa N'Diaye était au bon endroit pour reprendre l'offrande et faire la différence dans ce match assez fermé. Décisif, le Sénégalais a inscrit le tout premier but de sa carrière (après trois assists) : "J'attendais ça depuis longtemps, je me suis bien élevé et c'est passé" déclare-t-il au micro d'Eleven après le match.

Une conclusion euphorique après un début de saison compliqué. Le latéral gauche ne cache pas qu'Anderlecht a connu des moments creux, à commencer par ce déplacement au Stayen : "Il y avait pas mal de choses à corriger en première mi-temps, on a bien rectifié cela".

De quoi faire oublier la défaite inaugurale à l'Union ? Le Sporting a ensuite enchaîné un six sur six, même si la manière se fait encore attendre : "On a bien travaillé, cela commence à se voir" poursuit N'Diaye.