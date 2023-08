"C'est le genre de joueur pour lequel on vient au stade" : l'un des plus gros transferts de l'été a déjà séduit tout le monde

Christopher Bonsu-Baah aurait légitimement pu demander un certain temps d'adaptation à Genk. Mais il commence déjà à faire la différence.

Déposer 5,2 millions (une somme qui peut monter jusqu'à 7 millions avec les bonus) pour un joueur de 18 ans débarqué en Europe il y a à peine quatre mois : beaucoup d'observateurs étaient sceptiques lorsque Genk a mis le paquet pour Christopher Bonsu-Baah.

Mais Dimitri de Condé (qui a finalisé le transfert alors qu'il se détendait en pédalo) sait ce qu'il fait. Le garçon commence même à lui donner raison plus tôt que prévu. Déjà apparu comme assez déroutant sur son flanc droit lors des matchs précédents, le Ghanéen a offert une victoire cruciale à Genk sur le terrain du Cercle de Bruges.

Si le but est bien attribué à Warleson contre son camp, l'action laisse entrevoir toute la percussion de Bonsu-Baah. Son compatriote Joseph Paintsil est déjà sous le charme : "Il a tellement de qualité. C'est le genre de joueur pour lequel tu viens au stade. Tu n'as qu'à le laisser faire. Let him flow. Quand il se sent libre, il apporte toujours quelque chose. Vous l'avez vu contre l'Olympiakos et encore aujourd'hui. C'est agréable de le voir s'amuser" déclare-t-il dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws. Les défenseurs de Pro League risquent, eux, d'un peu moins s'amuser ces prochains mois.