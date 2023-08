Après Zinckernagel, Ronny Deila pourrait chiper un autre joueur prêté au Standard la saison passée

Le Club de Bruges pourrait bien avoir un goût de Standard version 2022-2023 cette saison. Après Ronny Deila et Philip Zinckernagel, c'est désormais... Steven Alzate qui serait sur les tablettes brugeoises.

Le Standard de Liège espère encore, en cette fin de mercato, se renforcer pour enfin lancer sa saison. Parmi ses cibles, une vieille connaissance venue en prêt la saison passée : Steven Alzate (24 ans), propriété de Brighton & Hove Albion.

Mais la concurrence est rude : Alzate intéresse de nombreux clubs, dont notamment la Fiorentina et le FC Séville. Au vu des finances liégeoises et du début de saison peu engageant, l'affaire était déjà difficile. Mais un autre club est sur le coup : le Club de Bruges, annonce Sky Sports.

Les Blauw & Zwart ont déjà attiré Philip Zinckernagel, prêté lui aussi au Standard la saison passée et qui s'éclate au Jan Breydel sous la houlette de Ronny Deila. Un argument de poids pour convaincre Alzate, auquel il reste un an de contrat à Brighton et qui pourrait débarquer en prêt.