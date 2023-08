Enfin, le mercato des Diables a décollé !

Domenico Tedesco doit avoir le sourire. Après une situation peu enviable durant de longues semaines, les Diables Rouges arriveront pour la plupart dans un état d'esprit apaisé la semaine prochaine.

Il y a plusieurs semaines de cela, nous faisions un constat terrible : à un peu plus d'un mois de la clôture du mercato, il y avait de quoi être très inquiet concernant nos Diables Rouges. Mais notre conclusion était que le mois d'août serait crucial, et il l'aura été : enfin, Domenico Tedesco peut commencer à souffler un peu.

Le cas évident, c'est bien sûr celui de Romelu Lukaku. Après des semaines, voire des mois de suspens, le meilleur buteur de l'histoire du football belge inquiétait tout le monde : où finirait-il ? Beaucoup commençaient à penser que la seule porte de sortie resterait... l'Arabie Saoudite.

© photonews

Finalement, tout le monde s'accordera à dire que Big Rom' s'en sort très bien, en rejoignant l'un de ses mentors José Mourinho dans un club où il est visiblement le bienvenu, au vu de l'accueil du public. Bien sûr, il ne sera pas match fit d'emblée et Tedesco devra en tenir compte, mais mentalement, Lukaku sera au top.

Il y aura d'ailleurs plusieurs Belges au top mentalement en Serie A : enfin, Charles De Ketelaere a trouvé son bonheur, et il a l'air de s'éclater à l'Atalanta Bergame. On attend l'officialisation, mais Alexis Saelemaekers va lui aussi quitter le marasme milanais pour Bologne, et c'est un choix assez positif.

Le cas des "Belgian Foxes" de Leicester City n'est pas entièrement réglé : Wout Faes va rester en Championship, et cela pourrait poser problème. Mais Timothy Castagne, lui, a décroché son transfert et va rester en Premier League : le back droit des Diables a l'air très heureux de rejoindre Fulham.

Dodi Lukebakio a lui aussi dû être patient, mais s'en sort très bien avec un transfert à Séville où il jouera la Coupe d'Europe ; Roméo Lavia n'a pas encore fait ses grands débuts avec Chelsea, mais le poids d'une saga à rallonge ne sera plus sur ses épaules. Même chose pour Jérémy Doku, qu'on attend même transformé pour le meilleur par son énorme transfert à Manchester City.

Bien sûr, il reste des dossiers à finaliser : Aster Vranckx, Albert Sambi Lokonga, Mike Trésor, Michy Batshuayi, Dennis Praet, Thomas Meunier voire Yannick Carrasco vont ou peuvent encore changer de club dans les jours à venir. Mais l'inquiétude n'est plus là, et c'est déjà très positif...