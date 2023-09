🎥 Hans Vanaken s'explique sur son geste provocateur envers les supporters gantois

Buteur face à La Gantoise, Hans Vanaken a été l'un des principaux acteurs de ce derby des Flandres. Mais il doit finalement s'avouer vaincu.

Quand le calendrier de la nouvelle saison est sorti, le premier réflexe des supporters brugeois et gantois a été de regarder la date du derby des Flandres entre le Club et les Buffalos. L'attente en a valu la peine tant le match de cette après-midi n'a pas déçu, même si les supporters Blauw en Zwart ont sans doute un avis différent sur la question.

Quand il a surgi au second poteau pour égaliser de la tête en fin de première mi-temps, Hans Vanaken n'a pas hésité à sortir de sa réserve habituelle pour fêter son but face aux supporters gantois et se moquer de leur sifflet. L'arbitre l'a appelé à regagner le terrain mais le "mal" était fait.

S'il doit finalement s'avouer vaincu, Hans Vanaken ne regrette pas son geste : "Je pense que c'est permis. Les supporters de La Gantoise m'ont sifflé et deux minutes plus tard, le but tombe. Ils doivent donc s'attendre à une réaction. Je pense que ce genre de choses devrait être autorisé, je n'ai aucun problème avec le fait qu'ils me crient dessus" a-t-il déclaré au micro d'Eleven.

Autant dire que le Club de Bruges et son capitaine ont déjà en tête le match retour au Jan Breydel Stadion le 16 décembre.