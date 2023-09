Le Club de Bruges tente sa chance pour un défenseur de Premier League

Le Club de Bruges cherche toujours à se renforcer dans l'axe défensif. La direction songe à la piste Chris Richards (Crystal Palace).

Même si Jorne Spileers s'est imposé aux côtés de Brandon Mechele dans la charnière centrale et que Dedryck Boyata revient petit à petit dans le parcours, le Club de Bruges cherche toujours à étoffer sa défense. D'autant plus vu les départs d'Abakar Sylla et de Jack Hendry, ainsi que la présence de l'équipe en Conférence League, avec le calendrier qui va avec.

Maxime Estève, joueur de Montpellier, a longtemps été cité dans la Venise du Nord, mais la clôture du mercato en Ligue 1 ne facilite pas les choses, empêchant son club de lui trouver un potentiel successeur. La situation est différente pour Chris Richards (Crystal Palace), en qui la direction brugeoise voit un renfort potentiel selon Het Nieuwsblad : l'Américain de 23 ans n'est, lui, pas titulaire et pourrait encore se chercher une porte de sortie.

Formé au Bayern Munich, Richards suscitait l'intérêt de Stuttgart et l'Union Berlin mais à nouveau, la fermeture du mercato pourrait faire les affaires de Bruges. Chris Richards avait quitté la Bavière pour l'Angleterre l'été dernier contre 12 millions.