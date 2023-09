📷 Teddy Teuma est en feu avec le Stade de Reims !

Un nouveau but et une nouvelle passe décisive pour le Maltais, qui est en feu depuis son arrivée au Stade de Reims.

Teddy Teuma est en folie. Ce dimanche, le milieu de terrain maltais s'est offert un nouveau but et une nouvelle passe décisive contre Metz (2-2).

En quatre rencontres de Ligue 1, le joueur de 29 ans a inscrit trois buts et délivré deux passes décisives. Les joueurs de Will Still sont troisièmes, avec un 7/12. Un sacré début.