Brian Riemer n'a plus d'excuses : sur le papier, Anderlecht peut jouer... le titre

Anderlecht a recruté avec Thorgan Hazard un joueur qui devrait être à la fois un transfert de renom et un gros renfort. Le Diable Rouge, 30 ans, offre encore une fois à Brian Riemer de nombreuses options. Maintenant, c'est au coach danois de décider, car il n'a plus d'excuses.

Trop jeune? Avec Schmeichel, Dupé, Delaney, Rits, Vertonghen, Coosemans et Hazard, on ne compte désormais pas moins de sept trentenaires à Anderlecht.

Pas d'expérience ? Schmeichel a gagné la Premier League, Vertonghen est le Diable le plus capé de l'histoire, Mats Rits a remporté plusieurs titres avec Bruges, Delaney est un international danois qui a joué pour de grands clubs européens, Thorgan Hazard arrive aussi avec un fameux bagage.

Qui fait mieux qu'Anderlecht ?

Techniquement, des joueurs comme Flips, Dolberg, Hazard et Vertonghen font normalement partie des meilleurs de Belgique. Tactiquement, Riemer a désormais des cerveaux comme Rits et Delaney.

L'entraîneur danois n'a donc plus d'excuses. Si Brian Riemer n'arrive pas à développer une équipe qui joue un beau football avec ces individualités, l'heure sera peut-être venue de se demander si quelqu'un d'autre ne ferait pas mieux à sa place.

Avec Hazard, la concurrence est à nouveau partie à la hausse. De plus, la majorité des nouveaux joueurs d'Anderlecht sont très polyvalents. Hazard et Flips peuvent évoluer à gauche, au centre ou à droite, Delaney et Rits peuvent occuper tous les postes du milieu de terrain.

Même dans les buts, le Danois a désormais le choix entre deux bons gardiens. Le transfert de Schmeichel est celui qui a le plus surpris, d'autant que Dupé réalisait plutôt un bon début de saison.

Avec 12 transferts, Jesper Fredberg a fait plus que son travail. Merci à Jérémy Doku et Bart Verbruggen bien sûr. Sans leur argent, il n’aurait jamais accompli cela. Mais la qualité du mercato bruxellois semble très élevée.

Un football dominant à Anderlecht

Revenons à Riemer. Il doit désormais veiller à ce qu'il n'y ait plus de matches comme ceux contre Genk après la trêve internationale. Anderlecht doit jouer de manière dominante et ne pas laisser le ballon à l'adversaire. N'est-ce pas le moins que l'on puisse attendre de ce noyau ?

Sur le papier, c’est une équipe championne, si vous regardez ces noms. Le fait que le Danois ait été recruté par Fredberg lui-même ne le sauvera pas s'il ne joue pas au sommet. Car Fredberg souhaite voir ses efforts récompensés. La pression sur l'un des Danois a disparu, la pression sur l'autre ne fait que commencer...