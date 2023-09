🎥 Le coach d'Anthony Moris ne pouvait plus supporter l'humiliation face au Portugal

Dure soirée pour le Luxembourg. L'équipe nationale d'Anthony Moris s'est très lourdement inclinée face au Portugal (9-0) en éliminatoires de l'Euro.

Après de bons débuts dans ces éliminatoires, le Luxembourg est retombé les pieds sur terre. Les coéquipiers d'Anthony Moris, qui a dû se retourner à 9 reprises, ont totalement coulé face au Portugal.

Le Portugal avait beau être largement supérieur, le coach luxembourgeois, Luc Holtz, n'a visiblement pas apprécié la prestation de ses joueurs.

Alors que Bruno Fernandes venait de marquer le 8-0 à la 83e, Holtz a quitté son banc...et a rejoint les vestiaires. Quelques instants plus tard, il était de retour pour assister à la fin de la rencontre.

"Je suis frustré et déçu. Entre perdre un match et perdre un match 9-0, il y a une différence", a-t-il déclaré en après-match au média luxembourgeois L'Essentiel. "On a été mangés."