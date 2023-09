"Les autres équipes sont tout simplement stupides" : la sortie osée de cet entraîneur de Pro League

Saint-Trond a connu une fin de mercato agitée avec le transfert de Daniel Schmidt. Qui est maintenant le numéro deux au Stayen.

Après plus de 100 matchs disputés pour Saint-Trond, Daniel Schmidt pensait partir par la grande porte avec un transfert en Ligue 1. Lorient et Metz se le disputaient, ce qui a poussé Saint-Trond à recruter son prometteur compatriote Zion Suzuki.

Sauf que dans la dernière ligne droite du mercato, rien ne s'est passé comme prévu. Schmidt est resté à quai et revient même à Saint-Trond...comme gardien numéro deux. Une situation pas facile à vivre pour le principal intéressé mais aussi pour son entraîneur.

Dans une interview accordée au Belang van Limburg, Thorsten Fink n'y va pas de main morte : "Ce n'est pas de notre faute si le transfert a échoué. Je ne peux que dire que les autres équipes sont stupides de ne pas être venues chercher Daniel. C'est un excellent gardien de but et nous avons beaucoup de respect pour lui" déclare-t-il.

Tout en justifiant son nouveau statut de deuxième gardien : "C'est malheureux ce qui lui arrive, mais Zion est maintenant notre premier gardien. Il est considéré comme l'un des plus grands talents au monde à son poste et nous devons le polir". Dion Suzuki a notamment été approché par Manchester United mais a préféré rejoindre Saint-Trond pour bénéficier de plus de temps de jeu.