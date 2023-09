Un Rouche dans notre équipe de la semaine, un Unioniste aussi malgré la défaite

Comme chaque lundi, c'est l'heure de l'équipe de la semaine. Elle n'a pas été facile à faire cette fois.

Gardien de but

Il y avait match entre la vieille et la nouvelle garde cette fois. Maarten Vandevoordt a offert une très belle prestation contre l'Union, mais les miracles réalisés par Simon Mignolet contre Charleroi nous forcent à le choisir. Beau début de saison du Soulier d'Or 2022 !

Défense

Tout comme Mignolet, Brandon Mechele a été précieux face à Charleroi. Défensivement, déjà, avec un ballon sauvé sur sa ligne, mais offensivement également avec le 2-2 d'une belle tête. Impossible de passer à côté de Luis Segovia, qui a disputé un match comparable face au Cercle.

Sur son flanc, Dion De Neve, tantôt back, tantôt ailier, a fait la différence contre Anderlecht et mis Killian Sardella en boîte. De l'autre côté, Daiki Hashioka a été buteur pour STVV au meilleur moment, ouvrant le score face à Malines.

Milieu de terrain

Alors qu'il s'apprête à se déplacer à Barcelone où, selon certaines sources, il est très observé, Arthur Vermeeren a - encore - été l'un des meilleurs hommes du week-end avec l'Antwerp contre Westerlo. Un autre jeune belge a brillé, et ce... alors que son équipe a perdu : Noah Sadiki est notre surprise de l'équipe-type, tant il a été excellent sur tous les plans.

Du côté du Standard, Steven Alzate a été excellent pour son retour, mais son carton rouge un peu bête nous pousse à choisir Hayao Kawabe, qui prend ses marques et a marqué à Eupen.

Attaquants

Très difficile, cette semaine, de faire le tri entre diverses prestations de très haut vol. Moussa Djenepo et Mickaël Biron, notamment, auraient pu prétendre à une place dans le onze. Mais Arbnor Muja a réussi une entrée de folie avec un but et un assist pour l'Antwerp.

Joseph Paintsil a également été excellent avec Genk et est un indispensable à Genk en ce début de saison, offrant à Andi Zeqiri son premier but avec le club. Enfin, dans un onze sans "vrai" 9 vu la profusion d'ailiers performants ce week-end, impossible de passer à côté d'Antonio Nusa, qui a fait la différence en montant au jeu contre Charleroi, qu'il a fait exploser.