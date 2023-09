Dany Ost, légende de l'Union, préface le derby de la Zwanze : "On allait boire des coups ensemble après !"

Dany Ost, ancien joueur de l'Union, s'exprime sur la rivalité entre l'USG et le RWDM en évoquant des souvenirs. Il faut aussi part de son avis concernant le changement d'horaire et l'effectif unioniste.

Le derby tant attendu entre l'Union Saint-Gilloise et le RWDM suscite des émotions intenses, en particulier chez les anciens joueurs qui ont vécu ces rencontres palpitantes.

Des souvenirs inoubliables

Dany Ost, légende de l'Union, nous a partagé ses réflexions et souvenirs uniques liés à cette rivalité ardente. "Quand l'Union est passée de la D3 à la D2, nous savions qu'on allait rejouer contre le RWDM. C'était un match de folie, les supporters étaient venus nombreux, 20 000 dans le stade. Il y avait aussi beaucoup de couverture médiatique pour lancer le match. »

« Nous avions perdu 6-1, mais l'atmosphère était bonne. On était quasiment que des Bruxellois dans les deux équipes, on était des potes, et après le match, on est allé boire des coups ensemble. Aujourd'hui, ça n'est plus possible, les joueurs se connaissent moins, et il y a plus d'attraits sportifs que festifs, et c'est normal."

Union & Molenbeek, a historic rivalry. 🎞️ — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) September 27, 2023

Indignation concernant l'horaire du Derby

Dany Ost exprime son indignation concernant l'horaire inhabituel du derby, prévu à 18h30 : "C'est un scandale, c'est inadmissible. Il y a des gens qui attendent depuis des années pour voir cette confrontation, et on leur prive de ce plaisir, je ne comprends vraiment pas cette décision. C'est dégueulasse."

Louanges pour le recrutement de l'Union

En ce qui concerne l'équipe actuelle de l'Union Saint-Gilloise, Dany Ost rend hommage au recrutement de qualité réalisé par le club ces dernières années : "Je tire mon chapeau au recrutement, ça fait 3-4 ans que nous réalisons des bons coups. En Belgique, l'Union fait partie des clubs qui recrutent le mieux. »

« Effectivement, l'effectif est un peu plus faible que la saison dernière, mais je suis content d'un Mac Allister, par exemple. Il y a eu de bons recrutements, mais on ne remplace pas si facilement un Teddy Teuma ou un Boniface, même si Amoura promet de belles choses » ajoute l’ancien coach d’Eupen.

© photonews

Optimiste pour la saison de l'Union

Finalement, Dany Ost partage son pronostic optimiste pour la saison de l'Union Saint-Gilloise : "Je vois toujours l'USG dans les trois premiers. L'Union va encore réaliser une bonne saison, et je le pense en tant qu'unioniste, mais aussi en tant que technicien de football."

Alors que le derby se profile à l'horizon, ces réflexions d'un ancien joueur emblématique ajoutent une couche de passion et d'histoire à une rivalité déjà intense. Le derby RWDM-Union, qui a lieu jeudi à 18h30, promet d’être un match de gala.