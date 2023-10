Le RSCA Futures se donne de l'air à la Côte

Dans le bas de classement depuis le début de la saison, le RSCA Futures a pris trois points qui vont faire du bien avant la pause internationale.

En déplacement à Ostende, une équipe qui a aussi grandement besoin de points, le RSCA Futures se devait de prendre des points, et trois si possible, afin de quitter le bas du classement.

Et les jeunes Anderlechtois ouvrent le score assez tôt dans la rencontre par Angulo (3', 0-1). Mais les locaux reviennent dans la rencontre via un but de D'Haese (26', 1-1). La rencontre passe alors un cap d'un point de vue engagement, et l'arbitre doit sévir.

En début de seconde periode, Ure donne un avantage définitif au RSCA (63', 1-2). Cette victoire permet aux Futures d'avoir 10 points au classement, soit 4 de plus qu'Ostende.