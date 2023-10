Qui dit augmentation des arbitres...dit meilleur arbitrage ?

L'augmentation des arbitres de Pro League était demandée depuis un petit temps. Ils travailleront dans de meilleures conditions, avec la pression qui va avec ?

Depuis la menace de grève des arbitres, la demande d'augmentation des arbitres avait fait grand bruit et contribué au débat sur la qualité de l'arbitrage belge à chaque décision contestable. L'accord entre la Pro League et l'Union Belge entériné, les arbitres peuvent souffler, ils ont obtenu gain de cause.

Selon Lorin Parys, CEO de la Pro League, cela ne peut qu'être bénéfique pour le football belge : "Ce n'est pas un secret que tous nos clubs demandent à améliorer la qualité de l'arbitrage. Nous sommes satisfaits qu'il y ait maintenant un plan et que nos clubs soient prêts à investir des fonds supplémentaires, notamment dans la formation et l'entraînement des jeunes arbitres, dans le soutien technologique, mais aussi dans le suivi et l'orientation" déclare-t-il dans le communiqué dévoilé aujourd'hui.

Des investissements qui attendent un retour sur le terrain : "Nous faisons ce qui est nécessaire dans l'intérêt du football belge. En retour, nous attendons un arbitrage de qualité et une organisation efficace qui utilise les ressources de manière judicieuse" continue Parys. Les discussions risquent donc de continuer de plus belle chaque weekend en cas de phase litigieuse.