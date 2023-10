L'ancien d'Anderlecht Islam Slimani au cœur d'une polémique en Algérie

Passé le temps de quelques mois au RSC Anderlecht, Islam Slimani (35 ans) a décidé de poursuivre sa carrière au Brésil, à Coritiba.

Toujours bien présent avec la sélection nationale d'Algérie - dont il est le meilleur buteur -, Slimani a récemment fait parler de lui. Lors de la large victoire (5-1) face au Cap-Vert, l'ancien d'Anderlecht a décidé de tirer (et de transformer) un penalty, provoqué par Said Benrahma.

Le joueur de West Ham voulait se faire justice lui-même, prenant le ballon dès que le penalty a été sifflé. Slimani lui a pris le ballon, lui rappelant la hiérarchie des tireurs.

L'affaire ne s'est pas arrêtée là, puisque Slimani s'est ensuite expliqué à la télévision algérienne en après-match. "Les joueurs désignés pour tirer les penaltys sont Slimani et Mahrez. Si Marhez n’est pas sur le terrain, automatiquement c’est à moi de tirer."

L'attaquant de 35 ans a alors justifié cela par son statut, notamment de meilleur buteur de l'Histoire de la sélection. "Il n’y a pas de débat. Je demande du respect. Les gens me critiquent juste parce que je suis né en Algérie. A 35 ans, je joue au Brésil et non pas au Qatar", a continué un Slimani assez irrité.