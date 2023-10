Nouveau casse-tête pour Riemer au milieu ? Un absent de longue date signe son grand retour avec Anderlecht

Majeed Ashimeru est écarté des terrains depuis le début de la saison avec Anderlecht. Mais le milieu de terrain voit le bout du tunnel.

Comme toute l'équipe, Majeed Ashimeu ne s'était pas forcément montré à son avantage sur le terrain de l'Union Saint-Gilloise lors de la première journée de championnat (défaite 2-0). Depuis, Anderlecht n'a plus perdu le moindre match...et Ashimeru n'est plus apparu dans l'équipe, freiné par une blessure plus grave que prévue.

Cette après-midi, dans un amical face au Beerschot qui aura surtout servi à relancer les joueurs en manque de rythme comme Alexis Flips, Justin Lonwijk, Benito Raman ou Moussa N'Diaye, Ashimeru était de retour dans l'équipe, commençant la partie sur le banc.

Monté au jeu pour la seconde période, il a ainsi repris du temps de jeu pour la première fois depuis près de trois mois. Mais saura-t-il retrouver sa place au milieu face à cette nouvelle concurrence accrue ?